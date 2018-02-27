Erotik film yıldızı kokain kaçırdığını itiraf etti

23 yaşındaki Melina Roberge
ve 64 yaşındaki Andre Tamine
, 2016 yılında MS Sea Princess
isimli gemiyle Avustralya
'ya 95 kilogram kokain sokmaya çalıştıklarını itiraf etti.
Daha önce kendilerine yönelik suçlamaları inkâr eden iki Kanadalı, 17 milyon ABD doları ederinde kokainin kendilerine ait olduğunu, bu hafta görülecek dava öncesinde kabul etti.
Bir başka Kanada
vatandaşı olan ve porno
filmlerde oynayan 29 yaşındaki Isabelle Lagacé
ise Kasım ayında itirafta bulunduktan sonra tutuklanmıştı.
Yetkililer, ilk defa seyahat amacıyla ülkeye gelen bir yolcu teknesinde bu miktarda uyuşturucu yakalandığını belirtti. Üç Kanadalı da müebbet hapis cezası alabilir.
Nazlı Erdol