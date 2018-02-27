Erotik film yıldızı kokain kaçırdığını itiraf etti

Aralarında bir erotik film oyuncusunun da bulunduğu üç Kanadalı, 17 milyon ABD doları değerindeki kokaini Avustralya'ya kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklandı

Erotik film yıldızı kokain kaçırdığını itiraf etti
23 yaşındaki Melina Roberge ve 64 yaşındaki Andre Tamine, 2016 yılında MS Sea Princess isimli gemiyle Avustralya'ya 95 kilogram kokain sokmaya çalıştıklarını itiraf etti.

Daha önce kendilerine yönelik suçlamaları inkâr eden iki Kanadalı, 17 milyon ABD doları ederinde kokainin kendilerine ait olduğunu, bu hafta görülecek dava öncesinde kabul etti.



Bir başka Kanada vatandaşı olan ve porno filmlerde oynayan 29 yaşındaki Isabelle Lagacé ise Kasım ayında itirafta bulunduktan sonra tutuklanmıştı.

Yetkililer, ilk defa seyahat amacıyla ülkeye gelen bir yolcu teknesinde bu miktarda uyuşturucu yakalandığını belirtti. Üç Kanadalı da müebbet hapis cezası alabilir.
 


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