Erotik film yıldızı kokain kaçırdığını itiraf etti

Nazlı Erdol

23 yaşındakive 64 yaşındaki, 2016 yılındaisimli gemiyle'ya 95 kilogram kokain sokmaya çalıştıklarını itiraf etti.Daha önce kendilerine yönelik suçlamaları inkâr eden iki Kanadalı, 17 milyon ABD doları ederinde kokainin kendilerine ait olduğunu, bu hafta görülecek dava öncesinde kabul etti.Bir başkavatandaşı olan vefilmlerde oynayan 29 yaşındakiise Kasım ayında itirafta bulunduktan sonra tutuklanmıştı.Yetkililer, ilk defa seyahat amacıyla ülkeye gelen bir yolcu teknesinde bu miktarda uyuşturucu yakalandığını belirtti. Üç Kanadalı da müebbet hapis cezası alabilir.