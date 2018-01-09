Ersan’dan İlyasova'dan double double

ROCKETS, BULLS DEPLASMANINDA GALİP

TİMBERWOLVES, CAVALİERS'I FARKLI YENDİ

Erdinç Şahin

Amerikan Basketbol Ligi’nde () oynayan, takımı Atlanta Hawks’ın Los Angeles Clippers’a 108-107 yenildiği maçta 13 sayı, 13 ribaunt üretti.NBA’e 8 maçla devam edildi., büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, konuk ettiği’u 108-107 yendi.’ı galibiyete, 34 sayı atanve 25 sayı, 18 ribaunt üretentaşıdı.Hawks’ta oynayan milli basketbolcu, 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Taurean Prince 20, Dennis Schröder de 18 sayı kaydetti.James Harden’ın sakatlığında zor günler geçiren Batı Konferansı’nın iddialı ekiplerinden Houston Rockets, Chicago Bulls deplasmanından 116-107 galip ayrıldı.Rockets’ta 24 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul ve maçı 24 sayı, 9 asist, 6 ribauntla bitiren Eric Gordon, galibiyetin mimarları oldu. Gerald Green 22 sayı, Trevor Ariza 18 sayı, 9 ribaunt ve Clint Capela 15 sayı, 16 ribauntluk katkı sundu.Bulls’ta Bobby Portis’in 22 sayı, Denzel Valentine’ın 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kris Dunn’ın 19 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi., farkı 41 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada, ağırladığı127-99 mağlup etti.6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves’ta Andrew Wiggins 25 sayı, 6 ribaunt, Jimmy Butler ise 21 sayı, 9 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Karl-Anthony Towns 19 sayı, 12 ribaunt, Taj Gibson da 16 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.22 sayı atan Jeff Green ve 19 sayı, 5 asistle oynayan Kyle Korver, Cavaliers’ı ayakta tutmaya çalıştı. Cedi Osman, 16 dakikada 6 sayı ve 2 ribaunt üretti.Kariyerinin en zayıf skor performanslarından birini sergileyen Cavaliers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, 10 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.NBA’e 4 maçla devam edilecek.AA