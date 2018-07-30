Ersan gemileri yaktı: 'Bonservisimi verin'

Kartal'ın eski gözağrısı Ersan Gülüm, yeniden Beşiktaş'a dönmek için tüm şartlan zorluyor. Vida'nın gitme ihtimali nedeniyle stopere tecrübeli bir takviye yapmak isteyen Kartal, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaştı.

Siyah-Beyazlılar, "Beşiktaş'a dönmek istiyorum" diyen Ersan'a "Bonsevrisini alıp gel, sana kapımız her zaman açık" cevabını verdi.

Tecrübeli stoper de Hebei China Fortuneli yöneticilere "Artık Çin'de oynamak istemiyorum. Alacaklarımdan vazgeçeyim, bana bonservisimi verin"

Ersan Gülüm gecen sezonu Avustralya Ligi'nde geçirdi. dedi. Ersan şimdi cevap bekliyor. (Star)