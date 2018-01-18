Ersan İlyasova'dan 15 sayılık galibiyet katkısı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA)
milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın
formasını giydiği Atlanta Hawks, sahasında New Orleans Pelicans
’ı 94-93 mağlup etti.
Atlanta Hawks’ta Kent Bazemore
20, John Collins
18 sayı, Ersan İlyasova
ise 15 sayı, 7 ribauntluk katkı sağladı.
Ömer Aşık’ın süre almadığı New Orleans Pelicans’ta Jrue Holiday
22 sayıyla en skorer isim olurken, DeMarcus Cousins
19 sayı, 14 ribauntla "double double"
yaptı.
NBA’e 4 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 133-109
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 94-93
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 95-100
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 96-91
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 112-119
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 105-99
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 101-106
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 114-90
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-120
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 109-104
AA
Erdinç Şahin