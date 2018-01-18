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Ersan İlyasova'dan 15 sayılık galibiyet katkısı

Ersan İlyasova’nın 15 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Atlanta Hawks, sahasında New Orleans Pelicans’ı 94-93 yendi.

Ersan İlyasova'dan 15 sayılık galibiyet katkısı
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Atlanta Hawks, sahasında New Orleans Pelicans’ı 94-93 mağlup etti.

Atlanta Hawks’ta Kent Bazemore 20, John Collins 18 sayı, Ersan İlyasova ise 15 sayı, 7 ribauntluk katkı sağladı.

Ömer Aşık’ın süre almadığı New Orleans Pelicans’ta Jrue Holiday 22 sayıyla en skorer isim olurken, DeMarcus Cousins 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

NBA’e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 133-109
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 94-93
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 95-100
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 96-91
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 112-119
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 105-99
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 101-106
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 114-90
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-120
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 109-104

AA


 


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