Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu

Erdinç Şahin

NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada,forvet pozisyonunda görev alan milli basketbolcuile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.başlayan ve iki yıl önce de 76ers forması giyenbu iki takımın yanı sıragörev yaptı.Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40’ına ilk 5’te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika süre alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı.