Ersan’ın 20 sayısı Hawks’a galibiyeti getirdi

WARRIORS'TAN JAZZ'A 25 SAYI FARK

Erdinç Şahin

’e 10 maçla devam edildi.son sırada bulunan113-99 yendiği karşılaşmada 29 dakika süre alan20 sayı, 9 ribauntla etkili bir performans sergiledi.oynanan mücadelede sezonun 9. galibiyetini alan21,19 sayı attı.Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan20, Markieff Morris 18, Otto Porter Jr 15 sayı buldu.Son şampiyon, Oracle Arena’da ağırladığı Utah Jazz’ı 25 sayı farkla 126-101 yenerek 27. galibiyetini aldı.Warriors’ta Kevin Durant 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Patrick McCaw 18 sayı, 4 ribaunt, Draymond Green 14 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadı.Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Jazz’da Rodney Hood’un 26, Donovan Mitchell ve Derrick Favors’ın 17’şer sayısı sezonun 20. mağlubiyetini önleyemedi.milli basketbolcu’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı konuk ettiği karşılaşmadan 109-95 galip ayrıldı.Golden 1 Center’da oynanan maçtasayıyla Kings’in bu sezonki 12. galibiyetinde önemli rol üstlendi.Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta LeBron James 16 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Karşılaşmada Kevin Love 23, JR Smith 15 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribauntla tamamladı.Öte yandan, New Orleans Pelicans’ın oyun kurucusu Rajon Rondo, Brooklyn Nets’i 128-113 yendikleri karşılaşmada 25 asist yaparak kulüp ve kariyer rekoru kırdı.NBA’e 5 maçla devam edilecek.Charlotte Hornets-Boston Celtics: 91-102Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 94-98Atlanta Hawks-Washington Wizards: 113-99Chicago Bulls-New York Knicks: 92-87Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 128-125 (Uzatmada)New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 128-113Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 124-107Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 109-95Golden State Warriors-Utah Jazz: 126-101Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-109AA