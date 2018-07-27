Ersun Yanal, 10 milyon TL tazminatla tarihe geçti!

Maddi sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor’a bir darbe de eski teknik direktörleri Ersun Yanal’dan geldi.

Geçtiğimiz sezonun 8. haftası sonunda toplanan 9 puanın ardından sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilen tecrübeli teknik adama alacağı olan 450 bin Euro (2.5 milyon TL) ödenmemişti. Bu durum üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) giden Yanal, Fırtına’ya açtığı davayı kazandı.

Sonuçlanan davada Karadeniz ekibinin, başarılı çalıştırıcıya, 10 milyon TL ödemesine karar verildi. Bu durum, Türk futbolunda yakın zamanda Fatih Terim’in, TFF’den kazandığı 9 milyon TL’lik tazminatı hatırlattı. 10 milyon TL’lik rakam da Türk futbol tarihinde bir Türk teknik adama ödenecek en yüksek tazminat olarak tarihe geçti.

30 MİLYON LİRA ÖDEDİLER

Bu haberin ardından Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, Ersun Yanal’ı bizzat aradığı ancak “Benimle değil, avukatımla görüşün” yanıtını aldığı iddia edildi.

Yapılan görüşmelerde Karadeniz ekibinin patronunun, 10 milyon TL’nin taksitler halinde ödenmesini teklif ettiği bildirilirken, bu isteğin kabul görmediği öne sürüldü.