Ersun Yanal, Trabzonspor'a yine dava açtı

DAVA ÜZERİNE GELMİŞTİ

YÖNETİMDE TARTIŞMA OLMUŞTU

YİNE DAVA AÇTI

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz sezonyönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla takımı emanet ettiği, bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı teknik direktör, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 3. kez göreve geldiği bordo-mavili takımdan gönderilmişti.’in ilk 8 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puanda kalan Ersun Yanal, ligin başında zirvenin 13 puan gerisinde kalmıştı.Geçtiğimiz sezon başında, yeniden yapılanma planlamasıyla, yönetimin takımı emanet ettiği deneyimli teknik adam, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamadan önce mahkemelikti. Dönemin kulüp başkanı'nun göreve getirdiği Yanal, Teknik Direktör’in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındakimaçı öncesi ikinci kez göreve gelerek sezon sonuna kadar 25 hafta takımın başında kaldı. Söz konusu bu ayrılış sonrası da kulübe dava açan Yanal, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Karadeniz ekibini icraya vermişti.Trabzonspor ile mahkemelik olduğu dönemde yeniden bordo-mavili kulübün başına geleceği konuşulması üzerine, büyük tartışmaların yaşandığı Karadeniz ekibinde, Ersun Yanal, takımın başına gelmesinin kesinleşmesi üzerine davayı askıya alarak sözleşme imzalamıştı.Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk 8 haftadaki performansının ardından takımdan gönderildi ve yeniden dava açtı. Yanal,'na, sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ve kendisine 1 milyon 650 Bin Euro (7 Milyon 475 Bin 160 TL) ödenmesini talep etti. Bordo-mavili kulüp ise davaya cevap vererek süreci beklemeye başladı. Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yardımcıları da Trabzonspor'a dava açarak alacakları olduğunu iddia ettiler.Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)