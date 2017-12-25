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Ersun Yanal, Trabzonspor'a yine dava açtı

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulübe yine dava açtı. Karadeniz ekibinin başına çeşitli dönemlerde 3 kez gelip, başarısız olmasının ardından gönderilen tecrübeli teknik adam açtığı davalarla gündeme geliyor. 

Ersun Yanal, Trabzonspor'a yine dava açtı
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor yönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla takımı emanet ettiği, bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı teknik direktör Ersun Yanal, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 3. kez göreve geldiği bordo-mavili takımdan gönderilmişti. 

Süper Lig’in ilk 8 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puanda kalan Ersun Yanal, ligin başında zirvenin 13 puan gerisinde kalmıştı.
 

DAVA ÜZERİNE GELMİŞTİ


Geçtiğimiz sezon başında, yeniden yapılanma planlamasıyla, yönetimin takımı emanet ettiği deneyimli teknik adam, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamadan önce mahkemelikti. Dönemin kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve getirdiği Yanal, Teknik Direktör Vahid Halilhodzic’in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve gelerek sezon sonuna kadar 25 hafta takımın başında kaldı. Söz konusu bu ayrılış sonrası da kulübe dava açan Yanal, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Karadeniz ekibini icraya vermişti.
 

YÖNETİMDE TARTIŞMA OLMUŞTU 


Trabzonspor ile mahkemelik olduğu dönemde yeniden bordo-mavili kulübün başına geleceği konuşulması üzerine, büyük tartışmaların yaşandığı Karadeniz ekibinde, Ersun Yanal, takımın başına gelmesinin kesinleşmesi üzerine davayı askıya alarak sözleşme imzalamıştı.
 

YİNE DAVA AÇTI


Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk 8 haftadaki performansının ardından takımdan gönderildi ve yeniden dava açtı. Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ve kendisine 1 milyon 650 Bin Euro (7 Milyon 475 Bin 160 TL) ödenmesini talep etti. Bordo-mavili kulüp ise davaya cevap vererek süreci beklemeye başladı. Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yardımcıları da Trabzonspor'a dava açarak alacakları olduğunu iddia ettiler.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)
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