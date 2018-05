Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!

GALATASARAY MAÇI YORUMU

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?

'MİLLİ TAKIMDA AS KALECİ OLMAK İSTİYORUM'

Mine Bozkurt

Evkur Yeni Malatyaspor'un deneyimli file bekçisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türk Telekom Stadyumu'ndan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirten Ertaç, transfer iddialarını da cevapladı: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü. Benim ve kulübüm hakkında hayırlısı olsun. Hedefim her zaman Milli takım.... Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Radyospor programcısı ve Ajansspor editörü Salim Manav'a konuştu.İşte detaylar...Takımının performasını değerlendirerek sözlerine başlayan Ertaç Özbir, "Sezona başlarken küme düşmeme parolasıyla yola çıktık. Bunu da başardık. Lig henüz bitmedi, önümüzde 2 maç var. Bu iki karşılaşmada hedefimiz 6 puan. Ligin 3. haftasında kaleye devraldım, yaklaşık 27 maçta da oynadım. Benim adıma güzel bir sezon geride kalıyor. Takımımın performansı harikaydı, yine söylüyorum son 2 maç, hedefimiz 6 puan" dedi.Yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da öngörülerde bulunan Ertaç, "Bizim açımızdan ve Galatasaray açısından çok önemli bir maç. Galatasararay'ın iç sahada son maçı, bizim de deplasmandaki son maçımız her iki takımın hedefi 3 puan. En azından 1 puanla Malatya'ya dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Hakkında son dönemde gündeme gelen Fenerbahçe iddialarını da cevaplayan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon düzenli olarak oynadığımdan dolayı birkaç takımla ismi anıldı ya da anılmadı, bunu bilmiyorum. Menajerimin Fenerbahçe'yle bir görüşmesi oldu. Böyle bir görüşme var. Bunu yalanlayamam, benim adıma ve takımım adına hayırlısı olsun. Sözleşmem devam ediyor. Fakat sözleşmem içerisinde serbest kalma maddem var. Kulübüme belli bir miktar ödendiği taktirde boşta çıkabilliyorum" açıklamasında bulundu.Ertaç Özbir sözlerini şu şekilde tamamladı:Hedefim her zaman Milli takım. O formaya aşığım. Milli takımda as kaleci olmak istiyorum. Avrupa'da da forma giymek istiyorum. Avrupa arenasında da sahaya çıkmak bir gün umarım bana da nasip olur.