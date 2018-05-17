Ertaç Özbir: Fenerbahçe ile bir görüşme var

Ertaç Özbir, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son haftasında karşılaşacakları Kayserispor maçına hazırlandıklarını söyledi.

'FENERBAHÇE İLE YOĞUN BİR GÜNDEM OLUŞTU'

Kayserispor'dan puan almak istediklerini aktaran Özbir, "Bu maçı da kazanıp, taraftarımızı mutlu ederek, ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz puana şu an geldiğimizi düşünüyorum. Kayserispor maçına ciddiyetle hazırlanacağız. Taraftarları maça davet ediyorum. Hem Kayserispor hem de bizim açımızdan güzel bir kapanış olsun." diye konuştu.

Ertaç Özbir, bir gazetecinin Fenerbahçe ile görüştüğü yönündeki sorusu üzerine, "Bu sezon iyi bir performans gösterdim. Fenerbahçe ile yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var ama kesinleşen bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı.

AA