Ertan Deniz: Yaptığımız işin parasını 120 gün sonra alabiliyoruz

FABRİKALARDAN ŞİKAYETÇİ

Fabrikalara yan sanayi olarak makine parçaları üretiyormuş. Baba mesleği olan bu işi 10 yaşından beri yapıyormuş. Emekli olan Ertan Bey, kendi dükkanında ekmeğini tek başına kazanmaya çalışıyor. Ertan Usta; “İş çok olduğu zaman, dışarıdan eleman alıp çalıştırıyorum. Bizim en büyük sıkıntımız, fabrikalara yaptığımız işin parasını erken alamamak, ancak 4 ay sonra alabiliyoruz” diyor.

4 YIL ÖNCEKİ FİYATLAR

Ertan deniz; “2018 yılının ocak ayından beri işlerimizde bir durgunluk var. Bizim hammaddemiz petrol ve dövizle ilintili olduğu için oradaki artış, bizim işleri yavaşlattı. İşlere zam yapamıyoruz. 4 yıl önce yaptığımız fiyatlar üzerinden hâlâ devam ediyoruz. Hükümet eğer fabrikalara, bir düzenleme getirip, bize 120 günde ödenen paranın süresini 45 güne indirtebilirse, biz de rahat bir nefes alırız” dedi.