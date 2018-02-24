Ertan Saban: Babalık harika bir duygu

EBRU ÖZKAN VE ERTAN SABAN NE ZAMAN EVLENMİŞTİ?

Ebru Özkan ile Ertan Saban evleniyor!

Ebru Özkan ve Ertan Saban çiftinin bebeği oldu

Elif Bayram

Meslektaşıevli olan oyuncu, geçen ay dünyaya gelen kızıilgili sorular üzerine “Babalık gerçekten harika bir şeymiş. Allah bize bu duyguyu yaşattı. Çok şükür sağlığı yerinde. Sadece ara sıra gaz sorunları oluyor” dedi.Ebru Özkan ve Ertan Saban 4 Haziran 2016 yılında evlendi. Ertan Saban'ıdan, Ebru Özkan'ı iseolarak tanıyoruz.