Ertan Saban: Babalık harika bir duygu

Meslektaşı Ebru Özkan’la
evli olan oyuncu, geçen ay dünyaya gelen kızı Biricik'le
ilgili sorular üzerine “Babalık gerçekten harika bir şeymiş. Allah bize bu duyguyu yaşattı. Çok şükür sağlığı yerinde. Sadece ara sıra gaz sorunları oluyor” dedi.
EBRU ÖZKAN VE ERTAN SABAN NE ZAMAN EVLENMİŞTİ?
Ebru Özkan ve Ertan Saban 4 Haziran 2016 yılında evlendi. Ertan Saban'ı Kurtlar Vadisi Pusu'n
dan, Ebru Özkan'ı ise Paramparça dizisinden Dİlara
olarak tanıyoruz.
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Elif Bayram