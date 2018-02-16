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Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu

Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet B.'nin Mısırlı bir kadını taciz, etmiş zabıta da suçüstü yapmıştı. Konya Valiliği de konuyla ilgili idari soruşturma başlatmış ve müdürü açığa almıştı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök,  bugünkü köşesinde 'hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu başlıklı bir yazı yazdı

16 Şubat 2018, Cuma 08:13
Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu
Konya Göç İdaresi Müdürü kardeşi Ahmet B, Mısırlı mülteci kadının evine yapılan polis baskınında gözaltına alınmıştı. Mide bulandıran olayda yeni detaylar ve savcılık dosyasına giren fotoğraflar günyüzüne çıkmıştı. 

İşte o yazısı: 

Ayrıntılarını dün Sözcü gazetesinde okudum.

Olay Konya’da geçiyor.

Filmin mazlum kahramanı dul bir Mısırlı kadın.

Sisi yönetiminden kaçıp 3 çocuğu ile Konya’ya yerleşmiş.

Filmin kötü erkek karakteri ise Konya Göç İdaresi Müdürü...

Ağabeyi milletvekili...

Kadının kim olduğunu, yüzünü bilemiyoruz...

Çünkü üzerinde “hımar” dediği, gözlerini bile örten siyah bir çarşaf var.

Haberi okudum...

Ayrıntıları ve kadının verdiği ifadeden hareketle, aralarında geçen konuşmaları bir film senaryosu haline getirdim.

Mısırlı kadın tecavüz girişimi ve tacizden şikâyetçi.

Müdür evdeyken baskın yapılmış ve suçüstü zabıtları tutulmuş.

Müdüre işten el çektirilmiş durumda...

Valilik soruşturma açtı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri devrede.

Soruşturma devam ediyor.

İşte size elindeki yetkiyi ve gücü kötüye kullanan bir bürokratın konuşmaları.

Örnek olay olarak incelenebilecek bir taciz... 

Konu hâlâ soruşturma aşamasında.

Karar sizin.



Hımar nedir?

Arapçada humuri (örtüler) demektir. Hımar kelimesi de örtü anlamına gelir. 


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