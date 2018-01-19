Ertuğrul Sağlam’a İran’da coşkulu karşılama

Erdinç Şahin

’ın önde gelen futbol takımlarındanile sözleşme imzalamak için şehre gidencoşkuyla karşılandı.Tebriz’de yüzlerce taraftar tarafından karşılanan’a büyük sevgi gösterisi vardı. Yaşanan izdiham sonrası omuzlara alınan Sağlam, taraftarın ilgisinden memnun olduğunu söyledi.Traktör Sazi’nin istenen noktada olmadığını belirten Sağlam, “Takımın iyi gitmediğini ve taraftarın alınan sonuçlardan memnun olmadığını biliyorum. Birbirimize destek vermeli ve takımı daha üst basamaklara çıkartmak için çabalamalıyız.” dedi.