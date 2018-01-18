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Ertuğrul Sağlam, İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi takımı ile anlaştı.

Ertuğrul Sağlam, İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı
İran ekibi Traktör Sazi'nin yöneticileri, uzun süredir takımın başına getirmek istedikleri Ertuğrul Sağlam ile İstanbul’da bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucu Ertuğrul Sağlam ile Traktör Sazi takımı yöneticileri prensip anlaşmasına vardı.

Ertuğrul Sağlam’ın bu akşam İran’a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından yarın kendisini 11 maçlığına Traktör Sazili yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Deneyimli teknik adamın yeni takımında geçmişte çalıştığı ekibiyle görev yapacağı öğrenildi.
 

SAZİ LİGDE 11. SIRADA BULUNUYOR


Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran takımı yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Bu akşam İran’a gideceğiz. Orada yarın son bir görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bir aksilik olmaz ise takımın başına geçeceğiz. Umarım hem bizim hem de Traktör Sazi hakkında hayırlısı olur." diye konuştu.

BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK 


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