Ertuğrul Sağlam, İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaştı

SAZİ LİGDE 11. SIRADA BULUNUYOR

Erdinç Şahin

İran ekibi'nin yöneticileri, uzun süredir takımın başına getirmek istedikleriile’da bir araya geldi.Ertuğrul Sağlam’ın bu akşam İran’a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından yarın kendisini 11 maçlığına Traktör Sazili yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.Deneyimli teknik adamın yeni takımında geçmişte çalıştığı ekibiyle görev yapacağı öğrenildi.Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran takımı yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Bu akşam İran’a gideceğiz. Orada yarın son bir görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bir aksilik olmaz ise takımın başına geçeceğiz. Umarım hem bizim hem de Traktör Sazi hakkında hayırlısı olur." diye konuştu.BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK