15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Eruh'taki operasyonda yaralanan terörist Çorum'da yakalandı

Siirt'in Eruh ilçesinde iki yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda yaralanan terörist, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.

19 Şubat 2018, Pazartesi 17:08
Eruh'taki operasyonda yaralanan terörist Çorum'da yakalandı
Siirt'teki operasyonda yaralanan terörist Çorum'da yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı  Kuvvetlerince (TSK), 2016 yılında Eruh'un Akmeşe köyü mevkisinde düzenlenen hava  destekli operasyonda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen  terörist H.V. yaralandı.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında o  dönem tedavi için Irak'ın kuzeyine gönderildiği belirlenen terörist H.V'nin 3  ayrı saldırıya katıldığı, suikast eğitimi aldığı ve Çorum'da olduğu tespit  edildi. Başsavcılıkça çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Siirt İl  Jandarma Komutanlığınca, Çorum'da düzenlenen operasyonda yakalanan H.V,  soruşturmanın yürütüldüğü Siirt'e getirildi. Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CHP'li Özgür Özel'den Bahçeli'ye Ay Yıldız tepkisi

CHP'li Özgür Özel'den Bahçeli'ye Ay Yıldız tepkisi
Enerjisa'da şehidin ailesine 2 ev

Enerjisa'da şehidin ailesine 2 ev
Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar

Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar
Son dakika: MEB, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı

Son dakika: MEB, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı
CHP'li Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

CHP'li Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Hatay'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Hatay'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı

Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı
Esad'ın danışmanından küstah Türkiye açıklaması

Esad'ın danışmanından küstah Türkiye açıklaması
Ömer Halisdemir davasında salon karıştı, duruşmaya ara verildi

Ömer Halisdemir davasında salon karıştı, duruşmaya ara verildi
Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki

Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki