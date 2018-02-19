Eruh'taki operasyonda yaralanan terörist Çorum'da yakalandı

Can Hakman

'teki operasyonda yaralanan terörist'da yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 2016 yılında Eruh'un Akmeşe köyü mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen terörist H.V. yaralandı.Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında o dönem tedavi için Irak'ın kuzeyine gönderildiği belirlenen terörist H.V'nin 3 ayrı saldırıya katıldığı, suikast eğitimi aldığı ve Çorum'da olduğu tespit edildi. Başsavcılıkça çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Çorum'da düzenlenen operasyonda yakalanan H.V, soruşturmanın yürütüldüğü Siirt'e getirildi. Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.