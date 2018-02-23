Erzincan da 25 bin TL değerinde Tukan cinsi kuş ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tercan ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında, piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan Tukan cinsi bir kuş ele geçirildi

Erzincan da 25 bin TL değerinde Tukan cinsi kuş ele geçirildi
Erzincan'ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında dün yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, yurda girmesi izne tabi olan fakat kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan "Tukan" cinsi kuş ele geçirildi.



Piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan "Tukan" cinsi kuş, İran'dan İstanbul'a sefer yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde, İran uyruklu M.K.A. isimli bir yolcu tarafından yolcu koltuğunun altına gizlenmiş bir kafes içerisinde yakalandı.
 

KUŞ DEVLET KORUMASINA ALINDI


5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılan İran uyruklu M.K.A. isimli zanlı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ele geçirilen "Tukan" cinsi kuş ise Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
 


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