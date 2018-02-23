Erzincan'da tukan cinsi kuş ele geçirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi

23 Şubat 2018, Cuma 21:40
Erzincan'da tukan cinsi kuş ele geçirildi
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-80 karayolunun Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen ve İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

KAÇAK OLARAK GETİRİLMİŞ

Otobüsteki aramada, İran uyruklu yolcu M.K.A'ya ait olduğu belirlenen ve yolcu koltuğu altındaki kafeste yer alan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi. Kuşun yurda sokulmasının izne tabi olmasına rağmen kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

DEĞERİ 25 BİN LİRA


Açıklamada, "tukangiller" familyasından olan, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları bulunan, 4-5 renk tüy tonuna sahip kuşun piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

El konulan kuş, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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