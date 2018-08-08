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Erzincan-Sivas demir yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas demir yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş olayla ilgili "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır" dedi.

08 Ağustos 2018, Çarşamba 19:35
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Aşırı yağışlar sonucu demir yolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Erzincan-Divriği ilçesi arasında sefer yapan raybüsün, yolcularıyla birlikte Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Arslantş, "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır." 

AA

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