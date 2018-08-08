Erzincan-Sivas demir yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas demir yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş olayla ilgili "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır" dedi.
Aşırı yağışlar sonucu demir yolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.
İŞ MAKİNELERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Erzincan-Divriği ilçesi arasında sefer yapan raybüsün, yolcularıyla birlikte Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.
Arslantş, "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır."
AA