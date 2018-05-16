Erzincan'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İsmail Meral (56) yönetimindeki 24 DU 310 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Doğa Koleji yakınlarında kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Karşı şeride geçerek duran aracın sürücü ile Aydın Keleş (44) ve Musa Meral (40) yaralandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle yolda aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
AA