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Erzincan'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2018, Çarşamba 14:34
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İsmail Meral (56) yönetimindeki 24 DU 310 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Doğa Koleji yakınlarında kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Karşı şeride geçerek duran aracın sürücü ile Aydın Keleş (44) ve Musa Meral (40) yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle yolda aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

AA

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