Erzincanlı çobanın Amerika rüyası gerçek oldu! Zach Erdem'in çarpıcı hayatı

TUVALET DE TEMİZLEDİ, BARMENLİK DE YAPTI

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARLA ARKADAŞ OLDU



CEBİNDE 200 DOLAR



OTELİ DE VAR



KARDASHIAN'LA ARKADAŞ OLDU

Adem Özdoğan

Zach Erdem. 36 yaşında, asıl adı Zeynel. Amerika’da kulağa daha yakın olduğu için Zach ismini kullanıyor. Erzincan’ın bir köyünde çobanlık yaparken, tren rayı üstünde gördüğü bir gazete parçasında hayran kaldığı Manhattan fotoğrafına vurulmasıyla başlıyor her şey. 21 yaşında, cebinde 200 dolar ile gittiği Manhattan’da 6 ay sokakta yaşıyor.Aylar süren arayışlardan sonra New York’un en ünlü restoranlarından Nello’da iş buluyor. Deli gibi çalışıyor. Barmenlik de yapıyor, tuvaleti de temizliyor.Bugün New York’un yazlık bölgesi Hampton’da popüler iki restoranı, iki gece kulübü ve bir oteli var. Ancak hedefli yaşamlarda mümkün olan bir başarıyla gün geliyor tuvaletlerini temizlediği restoranın sahibi oluyor. Restoranları 75 Main, Kozuhampton, gece kulüpleri Am Southampton, Summer House’da Leonardo Di Caprio, 50 Cent, Jenifer Lopez, Hugh Jackman, Sophia Vargara, Justin Bieber, Beyonce, Jay Z gibi isimleri ağırlıyor. Leonardo Di Caprio ile arkadaş, Kim Kardashian doğum gününde hediye göndermeyi ihmal etmiyor. Alman TV kanalı Pro7, onu ve mekanlarını üç gün boyunca çekerek şehrin belgeseline ekleyip, yayınladı. 40 yaş altı başarılı iş adamı ödülünü aldı.Erzincanlıyım. Ailem hayvancılıkla geçinirdi. Ben de çobanlık yapardım. 6 erkek kardeştik. Koyunları otlatma görevi ne hikmetse hep benimdi. Ufak siyah çantam vardı; annem içine ekmek, peynir domates koyardı. Niye her gün sıra bende, niye çobanlığı hep ben yapıyorum diye isyan halindeydim. Buradan gitmezsem çoban olarak öleceğim derdim. Bir gün koyunları yaylaya götürürken tren rayının orada bir gazete gördüm. 11 yaşındayım. Üstünde yüksek binaların olduğu bir fotoğraf vardı. Bir anda kilitlendim, içine girdim sanki o fotoğrafın. O kareden bir daha hiç çıkmadım. Gazeteyi götürüp sakladım.Ağabeyim askerlik dönüşü İstanbul’a gitti. Esenyurt’ta inşaat işçiliği yapıyordu. Çağırınca koştum, liseyi okurum diye. Liseyi inşaatlarda çalışarak okudum, sonra Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü kazandım. Bir yıl devam ettim. Hem okuyorum hem de barmenlik yapıyorum üç yıldızlı bir otelde. Odamın her yerini Manhattan fotoğraflarıyla kapladım. Sanki gerçek Manhattan, dışarısı kurguydu.Hayatımda ilk defa uçağa New York’a gelirken bindim. Heyecandan öleceğim. Uçaktan indik güvenliği geçtim. Cebimde 200 dolar. Telefon yok, olsa da arayacağım kimse yok, İngilizce yok, olsa da konuşacağım kimse yok. İki gün havaalanından çıkmadım. Üçüncü gün cesaretimi topladım. 13.50 dolarlık biletle bir otobüse bindim. 42. Cadde’de Grand Central’ın orada indim. Öyle kaldım. O sokakta, bu sokakta yatıyorum.İlk çalıştığım yeri satın aldım. Ardından ikinci çalıştığım yer olan Nello’nun yazlık yerini satın aldım. Yıktım butik otel yaptım. Hampton’da 4 mekanım var şimdi. Restoranlarım; 75 Main, Kozu, Summer House ve Am Southhampton adlı iki de gece kulübü, bir de Hotel ZE adlı butik otelim var. Amerikan Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden her yaz Hampton’a bir haftalığına gelir ve bizde kalır. Hampton Bodrum gibi bir yer, üç ay sezon. Yanımda 320 kişi çalışıyor. Önemli aileler çocuklarını kulübe almam, göz kulak olmam için beni arıyorlar şimdi. Yazlık mekanda yılda 10 milyon dolar ciro yapıyorum. Ama New York’taki yer açılınca tek başına 30 milyon dolar ciro yapacak.300 bin dolarım vardı artık. Hampton’a geri döndüm. 75 Main’e yemeye gittim. Sahibi yaşlandığını ve restoranı satmak istediğini söyledi. 7 saat içinde anlaşmayı yaptım. Balıkçıya, tedarikçilere param kalmadı, bana bir ay süre tanıyacaksınız. İşler iyi giderse ödeyeceğim, yoksa batacağım dedim. Borçluyum, malzeme alacak kuruşum yok. Güvenip malzeme verdiler.İşler patladı adeta. Rezervasyon alamıyorduk. Şehrin en iyi İtalyan restoranı seçildik. Restoranın karşısındaki bankta oturup ağlıyordum, burası gerçekten benim mi diye... Benim olduğunu şişen banka hesabımdan anlıyordum. Günde bin insan girip çıkıyordu mekana. Derken Kardashians Şov tartışması çıktı. Bir bölüm insan imza topladı, ‘Kardashians kardeşleri burada istemiyoruz’ dediler. Benim mekanımda şovu istedikleri kadar çekebilirler, dedim. Kapılarını ilk açan işadamı ben oldum onlara. Şovun restoran bölümlerini benim mekanımda çektiler. 75 Main daha da ünlendi. Fenomen oldu. Kim Kardashian sipariş verdiğinde özellikle ben götürüyordum. Sonra arkadaş olduk.