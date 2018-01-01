Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı

KAR YURDU TERK EDECEK

Senim Tanay

Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu’da, yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar sabah saatlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Erzurum’dakısa sürede kent merkezinde 10 santimi aştı. Yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri karayolunda ve kaldırımlarda sık sık kar temizleme çalışması yaptı.Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bugün yurdu terk edeceğini bildirdi. Kar yağışının durması ile hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Uzmanlar, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, tipi oluşumu, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.