Erzurum'da bir zanlının karakoldan kaçışı filmleri aratmadı



KAÇIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI



BUZDOLABININ ARKASINA SAKLANDI

Yaşanan bu olay başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı Battal Gazinin Oğlu filminde Cüneyt Arkın'ın kara gülleyi kaçırmak için hapishane demirlerinin elleriyle büktüğü sahneyi hatırlattı

Adem Özdoğan

Olay, 20 Aralık 2017 günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı.Gözaltına alınan Olcay Alkan, 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. Olcay Alkan'ın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameralarına kaydedildi.Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay Alkan'ı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay Alkan, otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.Jandarmanın sosyal medya Facebook üzerinden Olcay Alkan'ın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Olcay Alkan ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay Alkan'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.