SON DAKİKA

Erzurum'da bir zanlının karakoldan kaçışı filmleri aratmadı

Erzurum'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan Olcay Alkan (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Olcay Alkan kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı

11 Ocak 2018, Perşembe 13:52
Erzurum'da bir zanlının karakoldan kaçışı filmleri aratmadı
Olay,  20 Aralık 2017 günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı.


KAÇIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI


Gözaltına alınan Olcay Alkan, 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. Olcay Alkan'ın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameralarına kaydedildi.


BUZDOLABININ ARKASINA SAKLANDI


Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay Alkan'ı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay Alkan, otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.Jandarmanın sosyal medya Facebook üzerinden Olcay Alkan'ın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Olcay Alkan ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay Alkan'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor. 


Yaşanan bu olay başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı  Battal Gazinin Oğlu filminde Cüneyt Arkın'ın kara gülleyi kaçırmak için hapishane demirlerinin elleriyle büktüğü sahneyi hatırlattı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

4 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan dayıya 30 yıl hapis

4 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan dayıya 30 yıl hapis
İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar

İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar
Tsunami kıyı şeridini böyle yuttu

Tsunami kıyı şeridini böyle yuttu
Vatandaş yaşlı kadının yarım milyonunu kurtardı

Vatandaş yaşlı kadının yarım milyonunu kurtardı
1 altın için büyük vicdansızlık! Döverek tanınmaz hale getirdi

1 altın için büyük vicdansızlık! Döverek tanınmaz hale getirdi
Peruk takıp kadın kılığına girdiler, cinsel ilişki bahanesiyle TIR şoförlerini gasp ettiler

Peruk takıp kadın kılığına girdiler, cinsel ilişki bahanesiyle TIR şoförlerini gasp ettiler
Kaliforniya’da ölü sayısı 17’ye yükseldi

Kaliforniya’da ölü sayısı 17’ye yükseldi
Emirgan'da denize düşen adam haykırışları sayesinde kurtuldu

Emirgan'da denize düşen adam haykırışları sayesinde kurtuldu
Antalya'da 3 yıl önce öldürülen kadının katili eski eşi çıktı

Antalya'da 3 yıl önce öldürülen kadının katili eski eşi çıktı
Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!

Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!
Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu!

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu!