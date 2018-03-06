Erzurum'da erkeklerin kavgasını kızlar araya girerek ayırdı

Erzurum’da üniversite öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgayı iki kız araya girerek ayırmaya çalıştı. 

Erzurum'da erkeklerin kavgasını kızlar araya girerek ayırdı
Olay, Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda yürürken birbirlerine hakaret ettikleri iddia edilen üniversite öğrencisi gençler arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan gençlerin arasına iki kız öğrenci girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan kızlar gözyaşlarına boğuldu. 


ERKEKLERİN KAVGASINI KIZLAR AYIRDI


Vatandaşlarında müdahalesiyle taraflar birbirlerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. 

Olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı için adli işlem yapılmadı. 

İHA


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