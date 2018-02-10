Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle özellikle Erzurum Havalimanı çevresindeki görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.
5 SEFER İPTAL EDİLDİ
Bu nedenle Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Erzurum Havalimanı’na 17.10 ila 20.55 arasında yapılması planlanan 5 uçak seferi ile bu havalimanından söz konusu havalimanlarına 17.40 ila 21.25 saatleri arasında yapılacak 5 uçak seferi iptal edildi.
İŞTE İPTAL EDİLEN O SEFERLER
İç hatlar gelişte iptal edilen seferler
İç hatlar gidişte iptal edien seferler
ERZURUM (AA)
Mehmet Nuri Turan