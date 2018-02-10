Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  

5 SEFER İPTAL EDİLDİ

İŞTE İPTAL EDİLEN O SEFERLER

Mehmet Nuri Turan

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle özellikle Erzurum Havalimanı çevresindeki görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.Bu nedenle Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Erzurum Havalimanı’na 17.10 ila 20.55 arasında yapılması planlanan 5 uçak seferi ile bu havalimanından söz konusu havalimanlarına 17.40 ila 21.25 saatleri arasında yapılacak 5 uçak seferi iptal edildi.ERZURUM (AA)