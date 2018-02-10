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Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  

Erzurum’da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

10 Şubat 2018, Cumartesi 21:09
Erzurum’da hava ulaşımına sis engeli  
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle özellikle Erzurum  Havalimanı çevresindeki görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. 

5 SEFER İPTAL EDİLDİ


Bu nedenle Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından  Erzurum Havalimanı’na 17.10 ila 20.55 arasında yapılması planlanan 5 uçak seferi ile bu havalimanından söz konusu havalimanlarına 17.40 ila 21.25 saatleri  arasında yapılacak 5 uçak seferi iptal edildi.      

İŞTE İPTAL EDİLEN O SEFERLER

İç hatlar gelişte iptal edilen seferler



İç hatlar gidişte iptal edien seferler
 



ERZURUM (AA)


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