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Erzurum'da iki eşini şehit veren kadından gönüllü askerlik başvurusu

Erzurum'da iki eşini de teröre şehit veren Şehit Gazi Güvenlik Dul ve Yetimler Yardımlaşma Derneği Başkanı Nezahat Üstündağ, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Erzurum'da iki eşini şehit veren kadından gönüllü askerlik başvurusu
Erzurum'da iki eşini de teröre şehit veren, Şehit Gazi Güvenlik Dul ve Yetimler Yardımlaşma Derneği Başkanı Nezahat Üstündağ, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Nezahat Üstündağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için hazırladığı gönüllü askerlik dilekçesini, Asker Alma Bölge Başkanlığı yetkililerine teslim etti.

Üstündağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Şenkaya ilçesine bağlı Dokuz Elma köyünde yaşadıkları dönemde, severek evlendiği ilk eşi köy korucusu Mühendis Üstündağ'ın, 1987 yılında teröristlerce kurşuna dizilerek öldürüldüğünü ifade etti.


EŞİNİN KARDEŞİYLE EVLENDİRİLDİ


İlk eşinden Serkan ve Vildan isimli 2 çocuğu olduğunu anlatan Üstündağ, "İlk eşimin şehit edilmesi sonrası töre gereği aile meclisi kararıyla eşimin kardeşi Ekrem Üstündağ ile evlendirildim. İkinci kocamdan da Serhat ve Hatıra adında iki çocuğum oldu. 1992 yılında Hatıra'ya 6 aylık hamileyken yine köyümüzü basan teröristler, Ekrem'i devlete muhbirlik yaptığını iddia ederek kurşuna dizdiler. Son çocuğumun ismini, şehitlerden bana kalan son armağan olsun düşüncesiyle Hatıra koydum." diye konuştu.

Nezahat Üstündağ, teröristlerin, şehit ettiği Mühendis ve Ekrem Üstündağ kardeşler için 'onlardan doğanları da öldüreceğiz' yazılı tehdit notu üzerine, bir gece kamyon kasasında köyü terk ederek il merkezine yerleştiğini söyledi.


"ÇOCUKLARIM VATAN İÇİN ŞEHİT OLMAYA HAZIR"


Üstündağ, "Yaşadığım yer güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyordu. İlk zamanlar evlere temizliğe giderek çocuklarıma baktım, ardından şehitlik maaşı bağlandı. Çocuklarımın hepsi okudu ve gerekirse vatan için şehit olmaya hazırlar. Askerlik şubesine verdiğim dilekçemin hızla işleme konulması için ricada bulunacağım." dedi.

Afrin'e gitmek için seve seve başvuruda bulunduğunu kaydeden Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Erzurum'un Nenehatunlarıyız. Nezahat onbaşılar, Kara Fatmalar bizden çıkar. Biz şehit eşleri olarak her zaman ordumuzun yanındayız. Ailemde 15'e yakın şehit ve gazi var. Belki Afrin'de bizlere ihtiyacı olanlar vardır. Hiçbir şey yapamasam, askerimize su taşırım, sıcak çorba yaparım."


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