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Erzurum'da kar ve tipi yolda bıraktı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan karayolu bağlantısı kesildi. Araçlar yollarda mahsur kaldı

Erzurum'da kar ve tipi yolda bıraktı
Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışma başlatırken, sürücüler trafik ekipleri tarafından benzin istasyonu ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Erzurum-Nenehatun rampalarında ise çok sayıda ağır tonajlı araç mahsur kaldı. Buzlanan yol ve şiddetli tipinin hakim olduğu mevkide araç kuyruğu oluştu. TIR  sürücüleri, Erzurum’da kara kışın oldukça şiddetli olduğunu ifade ederek, açılmasıyla yola devam edebileceklerini söylediler.

(Ahmet Akbuğa /İHA)


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