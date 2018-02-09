Erzurum'da kazaya karışan inek 18 aydır gözaltında

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



TEL ÖRGÜLERİN DIŞINA ÇIKMASI YASAK

"İLGİNÇ BİR HUKUKİ SORUN"

Adem Özdoğan

Erzurum'da, 18 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda Erdal Dumlu'nun kullandığı 16 F 8259 plakalı araç, Erzurum-Pasinler karayolunun Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, hasar gören araçtaki Erdal Dumlu'nun eşi Selma Dumlu'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Selma Dumlu'nun kolu kaldırıldığı hastanede alçıya alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede buzağının sahibini aramaya başladı.Kazanın yaşandığı mahalle ve çevresindeki aramalara rağmen, bilgilerinin yer aldığı küpesi de olmayınca buzağının sahibine ulaşılamadı. Buzağı sahibinin araçta hasar olması ve Selma Dumlu'nun yaralanması nedeniyle ceza almamak için hayvanına sahip çıkmadığı kanaatine varan polis de Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde yaralı hayvanı muhafaza altına aldı. Polisler daha sonra ineği tedavisi için Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada emanete alınan buzağı, Veteriner Hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Bu süreçte Dumlu çifti, mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete ve savcılığa müracaat ederek buzağıyı kazaya sebebiyet verecek şekilde serbest bırakan sahibinden davacı ve şikayetçi oldu.Soruşturma başlatan Cumhuriyet savcısı, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar yediemin tayin edilen belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetim altına alınmasını kararlaştırdı. Bu kararın ardından inek, yaptırılan ahırda belediye görevlilerince özenle besleniyor. Zaman zaman barınağın bahçesinde tel örgülerle çevrili alanda dolaştırılan inek, yaklaşık 18 aydır yaşamını burada sürdürüyor.İneğin bakımından sorumlu veteriner Bilal Çoruh, ineğin adli süreç dolayısıyla barınakta bakıldığını belirterek "İnek şu an barınağımızdaki ahırımızda hayatını idame ediyor. Yemesi içmesi, sağlığını, bakımını arkadaşlarla yürütüyoruz. Tel örgülerin dışına çıkması yasak.” dedi.Erzurum Barosu avukatlarından Merve Kars ise olayın hukuki sürecine değinerek, "İlginç bir hukuki sorun, şöyle ki bir ineğin araca çarpmasıyla oluşan olayla karşı karşıyayız fakat olayımızda sadece araç sahibinin mağduriyeti görülmekte, burada ineğin mağduriyeti de göz önüne alınmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları kadar korunmalı ve kanunlarda gerekli düzenleme yapılmalı." diye konuştu.Bu olayda ise hayvanın sahibinin bulunamadığını, eşya olarak gözüken ineğe de dava açılamayacağını anlatan Kars, şunları kaydetti: "İnek davalı olarak gözükmediği için soruşturmada takipsizlik verilip hayvan hazineye kalacaktır çünkü hukukta hayvan eşya gözüküyor. Hazine de hayvanı ya devletin başka bir kurumuna verecek ya da kendisi yapılması gerekeni yapacaktır."