Erzurum'da korkunç olay! Arkadaşının babasından hamile kaldı, bebeği öldürdüler



BEBEĞİN CESEDİ BULUNAMADI

BABA MAHKEMEDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



ANNE DE TUTUKLANDI



HEYETTEN KIZIN ANNESİNE TEPKİ

Serap Belovacıklı

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş. (48), kızının arkadaşı D.K.A. ile sevgili oldu. 11 yaşındaki kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan D.K.A. bu ilişkiden hamile kaldı. Doğum sancıları artan D.K. A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi’nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte bu ilişkiyi genç kadının annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., iddiaya göre, sevgilisi D.K.A.’nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı. Bebekten ‘topuk kanı’ alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.’nin resmi nikahlı olan eşi N.Ş.’nin Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti. N.Ş.’nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.’yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.K.A.’nın Horasan’daki evine gitti. D.K.A.’nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Ş., D.K.A. ile yaşadığı birliktelik sonrası hamile kalan genç kadının, bebeğin düşmesi için ilaç aldığını; ancak çocuğun düşmediğini anlattı. Harun Ş., bebeği Kars’ta bir mahallede tanımadığı kadına bırakıp, kaçtığını söyledi. Kars Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, belirtilen tarihte ölü bebek olmadığı, sahipsiz bir bebeğin de yuvaya teslim edilmediğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine ifadesi yeniden alınan Harun Ş., Kars Çocuk Esirgeme Kurumu’na götürürken bebeğin yolda hayatını kaybettiğini fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Ş.’nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı; ancak gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından gömüldüğü yerden çıkarılarak, parçalandığı ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine topraktan alınan numune incelemesinde de DNA izine rastlanılmadı. Harun Ş., 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.Harun Ş., hakkında, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Harun Ş., bu kez suçlamaları kabul etmedi. D.K.A. ve annesi G.A.’yı suçlayan Harun Ş., sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikayetçi sıfatı ile dinlenen D.K.A. ise “Kendisine o kadar küçük bir çocuğun annesi olmadan nasıl hayatını devam ettireceğini sorduğumda, ‘Rezil olursun, çocuğa bakamazsın, hastaneye götüremezsin’ dedi. Çocuğu benden aldı” diye konuştu.Mahkeme heyeti, D.K.A. ve annesi G.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K.A., Harun Ş. ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla tutuklanırken, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam Harun Ş., dosyasında G.A. tanık olarak dinlendi. Kızını karın ağrısıyla götürdüğü hastanede doğum yapınca bayıldığını söyleyen G.A., ilişkiden haberdar olmadığını ileri sürdü. Evlerine gelen sağlık ekiplerine Harun Ş.’nin ismini ve adresini vermediğini söyleyen G.A., “Hamile olduğundan haberim yoktu. Ben baygınlık geçirdikten sonra kendime geldiğimde doğum yapmıştı. Kendime geldim ve eve döndüm. Kızım üç gün sonra geldi. Çocuğu ne yaptın diye sormadım” dedi. Heyet tarafından sorulan tüm sorulara G.A. “Bilmiyorum, haberim yok” diye cevap verince Mahkeme Başkanı Server Şimşek “Senin neyden haberin var? Sormadın mı babası kim?” diye çıkıştı. Duruşma Savcısı Ekrem Şakar da “Seninle yaşayan bir kızın var. Karnı büyüyor, fizyolojik olarak değişim gösteriyor. Hiç mi görmedin, fark etmedin” diye tepki gösterdi. Kalp ve şeker hastası olduğunu savunan G.A. kızının hiç yanına gelmediğini, sorduğu sorulara karşılık alamadığını ileri sürdü. Başkan Server Şimşek, “Gizlediğin bir şeylerin mahkeme olarak farkına varırsak, disiplin hapsi uygularız. Sorduğumuz sorulara düzgün cevap ver” dedi.Heyetin tepkisine rağmen G.A., bir şey bilmediğini öne sürdü. Mahkeme, D.K.A hakkındaki soruşturma dosyanının tamamlanıp, davaların birleştirilmesi için duruşmayı erteledi.DHA