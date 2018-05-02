Erzurum'da muhtar cinnet getirdi: Babasını dövenlere kurşun yağdırdı!



ELLERİNDEKİ SOPALARLA EVİNE GİTTİLER

Senim Tanay

Dün Mehmet Doğru ile bahçe komşuları Metin ve Mürsel Düzgün arasında, sınır duvarını söktükleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Metin ve Mürsel Düzgün, duvarın kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Doğru’yu darp etti. Mehmet Doğru ve mahalle muhtarı oğlu Ünal Doğru, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.Bunu öğrenen İrfan, Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün ellerinde sopalarla Ünal Doğru’nun evinin önüne gitti, küfür ve hakaret etti. Grup, dışarı çıkan Ünal Doğru ve oğlu Mert’e saldırdı. Bu sırada Muhtar Ünal Doğru, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla gruba doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Düzgün (24) öldü, Mürsel, Hasan ve Metin Düzgün ise yaralandı.Ünal Doğru, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Ünal Doğru, jandarmaya teslim olurken yaralılar ise ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.