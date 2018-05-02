Erzurum'da muhtar cinnet getirdi: Babasını dövenlere kurşun yağdırdı!

Erzurum Pasinler'deki Karakale Mahallesi Muhtarı Ünal Doğru, bahçe duvarı ile ilgili çıkan tartışmada babasını dövdükleri için tartıştığı komşularını jandarmaya şikayet etti. Bunu duyan komşuları ellerindeki sopalarla evini basınca cinnet getiren muhtar aynı aileden 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, 1’i ağır 3 kişiyi de yaraladı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 14:10
Erzurum'da muhtar cinnet getirdi: Babasını dövenlere kurşun yağdırdı!
Dün Mehmet Doğru ile bahçe komşuları Metin ve Mürsel Düzgün arasında, sınır duvarını söktükleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Metin ve Mürsel Düzgün, duvarın kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Doğru’yu darp etti. Mehmet Doğru ve mahalle muhtarı oğlu Ünal Doğru, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.


ELLERİNDEKİ SOPALARLA  EVİNE GİTTİLER


Bunu öğrenen İrfan, Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün ellerinde sopalarla Ünal Doğru’nun evinin önüne gitti, küfür ve hakaret etti. Grup, dışarı çıkan Ünal Doğru ve oğlu Mert’e saldırdı. Bu sırada Muhtar Ünal Doğru, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla gruba doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Düzgün (24) öldü, Mürsel, Hasan ve Metin Düzgün ise yaralandı.

Ünal Doğru, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Ünal Doğru, jandarmaya teslim olurken yaralılar ise ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)


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