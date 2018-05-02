Erzurum'da silahlı kavga! Muhtar 1 kişiyi öldürdü

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Karakale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Erzurum'da silahlı kavga! Muhtar 1 kişiyi öldürdü
Olay dün öğle saatlerinde Karakale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğru ve Düzgün aileleri arasında sınır meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru’nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan aynı aileden İrfan Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralıların bulunduğu 3 hastanede güvenlik tedbiri aldı. 

Olayla ilgili zanlı Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!