Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak son dönemde ara vermeksizin yapılan operasyonlarda; toplam 31 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçundan adli işlem yapıldığı, şüpheli şahıslardan 21’inin tutuklanarak E Tipi Cezaevine teslim edildiği bildirildi.Yapılan açıklamada, operasyonlarda 31 ara delillendirme yakalaması yapıldığı, bu yakalamalarda toplam 52 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı belirtildi.Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam daralı ağırlığı 95.48 gram gelen bonzai maddesi, 66.14 gram gelen esrar maddesi, 30.70 gram gelen metamfetamin maddesi, 146 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı görevlilerin ilin uyuşturucu madde geçiş güzergahında bulunması nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum-Aşkale Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama kontrol noktasından durdurulan araçlarda ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; toplam daralı ağırlığı 57 kilo 152 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildiği, olaylarla ilgili yakalanan toplam 6 şahsın tamamının çıkarılan adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak narkotik suçlarla mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceği bildirildi.