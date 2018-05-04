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Erzurum'da vatandaşlar sel nedeniyle yemek yedikleri lokantada mahsur kaldılar

Erzurum'da 10 dakikalık sağanak, sele neden oldu. Birçok işyerini su bastı. Yemek yiyen bir aile lokantada mahsur kaldı

Erzurum'da vatandaşlar sel nedeniyle yemek yedikleri lokantada mahsur kaldılar
Dün öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Merkez Palandöken ilçesinde birçok iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları ellerine kova ve süpürge alarak suyu boşaltmaya çalıştı. Yağmur öncesi yemek için lokantaya gelen Çalmaşur ailesi, yağmur suları nedeniyle uzun süre dışarı çıkamadı.


ÇAY İÇTİLER


Çalışanlar temizlik yaparken Çalmaşur ailesi de çay içti. Daha sonra lokantadan ayaklarına poşet geçirek çıkıp araçlarına binen Taner Çalmaşur, "Biz lokantaya girerken aninden yağmur başladı. Tam yemeğimizi yiyeceğimiz sırada lokatayı sel bastı. Çok korttuk, daha sonra itfaiye ekipleri gelip suyu çektiler. İş yeri çalışanları da temizlik yaptı. Bizde lokantada mahsur kaldık" diye konuştu.

Sel nedeniyle karayollarında hasar oluştu, bazı otomobiller arızalandı.


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