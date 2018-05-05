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Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay: Uçağın motorundan alevler püskürdü

Erzurum-İstanbul seferini yapacak olan Anadolujet'e ait yolcu uçağının motorundan 'alev uzadı'. Pist başında duran uçağa itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yolcular ise büyük panik yaşarken, kısa sürede uçaktan tahliye edildiler

06 Mayıs 2018, Pazar 09:32
Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay: Uçağın motorundan alevler püskürdü
Erzurum Havalimanı'ndan bugün saat 20.25'de kalkması planlanan 189 yolcu ve mürettebatı bulunan 7409 sefer sayılı Anadolujet'e ait yolcu uçağı piste ilerlediği anda sağ kanadındaki motordan 'alev uzamaya' başladı.

Alevleri gören yolcular büyük panik yaşarken bazı yolcular da baygınlık geçirdi. Pist başında duran uçağın alev alan kanadına anında müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yolcularda kısa sürede tahliye edildi.  

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ


Uçağın arızasının kısa sürede giderileceğinin belirtilmesi üzerine havalimanı yetkililerine büyük tepki gösteren yolcular, yeni uçak talebinde bulundular. Uçaktan inen ve saatlerce havalimanında bekleyen yolcular, karşılarında yetkili birini göremeyince gişedeki kadın görevliye sert tepki gösterdi.



Kadın görevli, can güvenliğinin olmadığını belirterek polis noktasına gitti. Yolculardan Yunus Emra Kavaz, olay anında uçakta büyük panik yaşandığını belirterek, "Kanat tarafında oturan yolcular korku ve panik içerisinde ön tarafa doğru koşmaya başladılar. Sağ kanat tarafından alevlerin yükselmesiyle birlikte çığlık atanları ve bayılanları gördüm. Çok korkunç bir manzaraydı.



Adeta ölümden döndük. Uçak havalandığı esnada olsa facia olurdu. Olaydan sonra bizi tahliye ettiler ama kimse gelip bir açıklamada bulunmadı. Uçağın arızasını tamir edip tekrar havalandırmak istediler ancak biz arızalı bir uçakla uçmak istemedik" dedi.


 

KULE KAPTAN PİLOTU UYARDI


Havalimanı yetkilileri ise olayın bir yangın değil alev uzaması olduğunu savundu. Uçağın kanadının henüz piste dahi çıkmadan aprondeyken alev aldığını belirten yetkililer, kulenin uyarısı üzerine kaptan pilotun haberdar edildiğini ve uçağın anında stop ettiğini vurguladılar.

ALEV UZAMASI NEDİR? 


Uçakta çalıştırılan motor devreye girmeyince benzin birikmesi meydana geliyor. Motoru çalıştırmak için yapılan sonraki ateşlemeler de biriken benzinin tutuşup alev almasına yol açıyor.

DHA-İHA

 



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