Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Erzurum Oltu'daki Selçuklular döneminden kalma tarihi hamam çürümeye terk edildi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma hamam çürümeye terk edildi. Oltu Kalesi'nin surları dışında kalan hamamın bakımsızlıktan kubbesi çöktü.

23 Ocak 2018, Salı 14:13
Erzurum Oltu'daki Selçuklular döneminden kalma tarihi hamam çürümeye terk edildi
İlçede, Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor. Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

CNN Türk'ün haberine göre birçok bölmesi olan hamamın birin kim veya kimler tarafından konulduğu bilinmeyen kanepe görenleri hayrete düşürüyor. Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu.


KAYMAKAMLIK 'BENİM GÜCÜM YOK ALAMAM' DİYOR


Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan ise şunları anlattı:

 "Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor. Belediye; 'Benim gücüm yok alamam' diyor Kaymakamlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Şuan hamamın durumu harabe durumda. Madde bağımlıların mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak."



Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türk sinemasının gizli kahramanı: İhsan Yüce

Türk sinemasının gizli kahramanı: İhsan Yüce
Türkiye'nin ilk 'canlı müze'si: Sultanhanı Kervansarayı

Türkiye'nin ilk 'canlı müze'si: Sultanhanı Kervansarayı
2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu
The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü

The Kinks ve The Zombies'in bas gitaristi Jim Rodford merdivenlerden düşerek öldü
Afrin operasyonu film oluyor: Bordo Bereliler 2 Afrin

Afrin operasyonu film oluyor: Bordo Bereliler 2 Afrin
Saklanmış Duygular sergisi Soul'n Art Galeri'de başladı!

Saklanmış Duygular sergisi Soul'n Art Galeri'de başladı!

17. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali açılışı Lady Bird ile yapacak

17. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali açılışı Lady Bird ile yapacak
Pink Floyd'un Roma'da sergisi açıldı

Pink Floyd'un Roma'da sergisi açıldı
Van Gogh'un yeni resmi bulundu

Van Gogh'un yeni resmi bulundu
D'Art Galeri'de 'Buluşma'

D'Art Galeri'de 'Buluşma'
Rotary Vakfı’nın 100. Yılı kutlandı

Rotary Vakfı’nın 100. Yılı kutlandı