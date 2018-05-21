Erzurum merkezde öğleden sonra başlayan ve yarım saat süren sağanak sele dönüştü. Merkez Yunus Emre Mahallesi Karayolları ile Asri Mezarlığı mevkiinde dağdan gelen sel suları yolları kapladı. Aşırı yağış ve sel nedeniyle birçok araç yolda kalırken, çöp konteynerleri göle dönüşen yollara savruldu. Sel, bazı yollarda asfaltları sökerken, birçok mahalledeki evi su bastı.









Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi’nde ise karayolunda göçük meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki beyaz renkli pikap, göçükle oluşan dev çukura düştü. Araçta kimsenin bulunmadığı belirtildi.









Doğal gaz, elektrik ve iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana geldiği belirlenen göçüğün ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada araç, giderek büyüyen çukura gömüldü. Bir süre sonra görünürde sadece aracın farları kaldı.





DİĞER SÜRÜCÜLERİ UYARDILAR

Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Diğer park halindeki araçların da çukura düşmemesi için polis anons yaparak, sürücüleri uyardı. Çevrede toplanıp cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışan meraklı kalabalık, polise zor anlar yaşattı. Aracın çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.Dev çukurun yakınındaki binalarda bulunanlar da korku dolu anlar yaşadı.





Bir kamyonetin aşı yağış sırasında karayolunda açılan çukura düşme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumların ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.







