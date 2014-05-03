Olay, bu sabah Karayazı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çayırbeyli Köyü'nde meydana geldi. Evli ve 3'ü erkek 8 çocuk babası Necati Aktepe, 2 yıllık evli olan oğlu Sedat Aktepe ve gelini Özlem Aktepe ile evde otururken tespit edilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma ardından tabancasını çıkaran Necati Aktepe, gelini 27 yaşındaki Özlem Aktepe'ye ateş etti. Oğluna da 1 el ateş eden Necati Aktepe yan odaya geçerek burada silahı başına dayayıp intihar etti.

Ağır yaralı olan Özlem Aktepe ambulans helikopterle Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özlem Aktepe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Sedat Aktepe de tedavi altına alındı. Necati Aktepe'nin cesedi otopsi yapılamak için aynı hastaneye getirildi.

Nursima KESKİN/ERZURUM, (DHA)