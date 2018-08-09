Seyyit Küçük (41) idaresindeki 25 FJ 551 plakalı kamyonet, Dadaşkent semti Atatürk Caddesi Mazi Sokakta, Sinan Ceylan (38) yönetimindeki 25 DV 665 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün arka tekeri yerinden çıkarak karşı yöne fırladı.

Kazada, sıkıştığı kamyonetten itfaiye ekiplerince kurtarılan Küçük ağır, traktör sürücüsü Ceylan ise hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Küçük'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YOLA FIRLADI

Öte yandan kazayı gören Hamza Kurt, yaptığı açıklamada, evlerinin balkonundan kazanın olduğu yolu izlediğini anlatarak, "Traktör sahibi yolun karşısına geçmek isterken, kamyonet sürücüsü de biraz hızlı geldiği için kaza oldu. Kazada traktörün büyük tekeri yerinden çıkarak karşı yola fırladı." dedi.

Kaza sonrasında traktör sürücüsünün aracın camından dışarı çıktığını belirten Kurt, "Kamyonet sürücüsü araçta sıkışmıştı, dışarı çıkaramadık. İtfaiye ekipleri gelip sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı." diye konuştu.

AA