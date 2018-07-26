Söz konusu imalathanedeki ürünler Horasan Belediyesi ekipleri tarafından imha edilmek üzere belediyeye ait çöp tesisinde zabıta ve il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından kepçe ile çukur kazılarak imha edildi.

Tesiste bulunan süt dolu kazanların üzerinde sinek ve haşereler tespit edilirken, ekipler tarafından imalathane sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.