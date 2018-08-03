Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı

Pasinler ilçesinde düzenlenen operasyonda, 185 gümüş sikke ele geçirildi

03 Ağustos 2018, Cuma 14:45
A A

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 185 gümüş sikke ele geçirildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pasinler ilçesindeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı. Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 185 gümüş sikke ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin sorgusu sürüyor. Ele geçirilen tarihi eserler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER