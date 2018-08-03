Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 185 gümüş sikke ele geçirildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pasinler ilçesindeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı. Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 185 gümüş sikke ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin sorgusu sürüyor. Ele geçirilen tarihi eserler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA