Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu hap kullandığı ve çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği ileri sürülen şahıs önce tartıştığı bir kişinin saldırısına uğradı. Daha sonra araya vatandaşların girmesiyle durum sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada olaya karışan üç kişi daha tekme tokatlı saldırıda bulundu. Linç edilmek istenen genç adam, vatandaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarıldı.





Tekme tokat saldırıda bulunan dört kişi olay yerinden uzaklaşırken dayak yiyen şahıs da bir süre bekleyip yoluna devam etti.

Olayla ilgili davacı, şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.





İHA