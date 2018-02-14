Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Erzurumlu 21 öğretmen kahramanlar için sahneye çıkacak

Erzurum’da bir araya gelen 21 öğretmen ve öğretmen adayı genç, şehit yakınları ve gaziler için hazırladıkları duygu yüklü "Analar ve Babalar" adlı şiir ve müzik dinletisiyle sahne alacak

14 Şubat 2018, Çarşamba 10:28
Erzurumlu 21 öğretmen kahramanlar için sahneye çıkacak
17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde sahnelenecek dinletinin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit yönetiminde sahneye çıkacak öğretmenler şiir okuyacak ve türkü seslendirecek.

Provaların 2 aydır devam ettiğini ve son güne kadar da devam edeceğini ifade eden Ümit Gergit, "Şehitler ve Gaziler Derneği adına 'Analar ve Babalar' adlı bir şiir müzik dinletisi hazırlıyoruz. 21 öğretmen arkadaş bir araya geldik. Buradaki amacımız şehit ailelerinin, vatanımızın ve milletimizin duygularına tercüman olmak. Ücretsiz olan gecemize herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

'GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM'

Öğretmenlerin kendileri için sahneye çıkmasının gurur verici olduğunu belirten Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Recep Akgül ise şunları söyledi:

"Görev yaptıkları okullarından yorgun çıkmalarına rağmen büyük bir istekle buraya gelen öğretmenlerimiz yaklaşık 2 saat prova yapıyor. Amacımız, terörü ortadan kaldırmak adına Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan ve gözünü kırpmadan şehit olan kahramanlarımızı anmak, onların geride bıraktığı ailelerine duygularını anlatmak. Her provayı izlediğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Öğretmenlerimizin birbirinden güzel ve anlamlı şiirlerini, yanık sesleri ile söyledikleri türküleri dinlemek isteyenleri gecemize bekliyoruz."

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TEV’den 59 üniversiteliye üstün başarı bursu

TEV’den 59 üniversiteliye üstün başarı bursu
Çankaya'da 30 bin kitaplı kütüphaneye büyük rağbet

Çankaya'da 30 bin kitaplı kütüphaneye büyük rağbet
'Liseye girişte TEOG yerine gelen yeni sistem okumayı sevenleri zorlamayacak'

'Liseye girişte TEOG yerine gelen yeni sistem okumayı sevenleri zorlamayacak'
ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayımladı

ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayımladı
Öğretmen Gelişim Eylem Planı hazırlandı

Öğretmen Gelişim Eylem Planı hazırlandı
Bahçeşehir Koleji Ordu'da fen lisesi açacak

Bahçeşehir Koleji Ordu'da fen lisesi açacak
Reyhanlı'da ilk ders zili 'Fatmasız' çaldı

Reyhanlı'da ilk ders zili 'Fatmasız' çaldı
Van'da başkası yerine ehliyet sınavına giren 128 kişi kıskıvrak yakalandı

Van'da başkası yerine ehliyet sınavına giren 128 kişi kıskıvrak yakalandı

2018 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı

2018 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı
12 ilde başladı: MEB'den ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitim (İYEP nedir?)

12 ilde başladı: MEB'den ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitim (İYEP nedir?)
Trafik Park’ta 30 bin çocuk eğitim aldı

Trafik Park’ta 30 bin çocuk eğitim aldı