Erzurumlu 21 öğretmen kahramanlar için sahneye çıkacak

'GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM'

Senim Tanay

17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde sahnelenecek dinletinin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit yönetiminde sahneye çıkacak öğretmenler şiir okuyacak ve türkü seslendirecek.Provaların 2 aydır devam ettiğini ve son güne kadar da devam edeceğini ifade eden Ümit Gergit, "Şehitler ve Gaziler Derneği adına 'Analar ve Babalar' adlı bir şiir müzik dinletisi hazırlıyoruz. 21 öğretmen arkadaş bir araya geldik. Buradaki amacımız şehit ailelerinin, vatanımızın ve milletimizin duygularına tercüman olmak. Ücretsiz olan gecemize herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.Öğretmenlerin kendileri için sahneye çıkmasının gurur verici olduğunu belirten Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Recep Akgül ise şunları söyledi: