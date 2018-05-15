Erzurumspor Ümraniyespor'u yenerek finale yükseldi
Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Ümraniyespor'u 2-1 yenerek finale yükseldi
TFF 1. Lig play-off mücadelesinde Ümraniyespor, evinde BB. Erzurumspor'u konuk etti. Ümraniye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı Erzurumspor 2-1 kazanarak play-off finaline kaldı.
İLK MAÇI 4-3 KAZANMIŞTI
Erzurumspor evindeki ilk ayak maçını 4-3 kazanmıştı. Konuk takımın ilk golünü 58. dakikada Burhan Eşer kaydetti. Ümraniyespor 90'da Merthan Açıl ile eşitliği sağladı.
YA BOLU YA DA GAZİANTEP
Uzatma anlarında Demba Savage'nin golü skoru tayin etti. Deplasmanda 3 gol atmayı başaran Ümraniyespor, evinde aynı başarıyı gösteremedi. İstanbul temsilcisi Süper Lig hayallerini önümüzdeki sezona erteledi. Finalin ikinci takımı Boluspor ile Gazişehir Gaziantep maçının ardından belli olacak. İlk ayak karşılaşmasını Gaziantep temsilcisi 1-0 kazanmıştı.