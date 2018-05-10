Esad’dan üçlü saldırı sonrası ilk açıklama



‘ELİMİZDE KİMYASAL SİLAH OLMADIĞI BELGELENDİ’



‘SURİYE ORDUSUNA SALDIRMAK İÇİN ÇOK İLKEL BİR OYUN’

Can Hakman

’ın Katimerini gazetesine röportaj verdi. Ülkesinin 2013’ten beri kimyasal cephaneye sahip olmadığını söyleyen Esad, Batı ülkelerinin’nınilçesinde hükümetin kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalarını reddetti.Esad röportajda şu ifadeleri kullandı;“İlk olarak 2013’te teslim ettiğimizden beri elimizde kimyasal cephane yok ve kimyasal silahlar için uluslararası kurum bunun hakkında araştırma yaptı. Ve elimizde hiç (kimyasal silah) olmadığı açık ve belgelendi.”Kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili suçlamaların Suriye ordusunun zaferlerinin ardından geldiğini vurgulayan Esad iddiaları ‘saçmalık’ olarak niteledi.Esad ” Bu bir saçmalık, bir oyun ve sadece Suriye ordusuna saldırmak için çok ilkel bir oyun. Niye? Burası en önemli kısım: Teröristler kaybedince ABD, Fransa, İngiltere ve Suriye’yi istikrarsızlaştırmak isteyen diğer müttefikler ellerindeki ana kartlardan birini kaybetti, bu nedenle Suriye ordusuna saldırmak zorundalardı. Sadece teröristlerin moralini yükseltmek ve Suriye ordusunun daha fazla alanı özgürleştirmesini önlemek için” ifadelerini kullandı.