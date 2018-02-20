Esad Doğu Guta'ya saldırdı: 167 sivil öldü

Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 167 sivil öldü.

20 Şubat 2018, Salı 16:12
Esad Doğu Guta'ya saldırdı: 167 sivil öldü
Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçileri dün sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma, Şifoniyye ve Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, dün 88, bugün 79 olmak üzere iki günde toplam 167 sivil öldü. 

Dünkü saldırılarda sivil yerleşimlerden Hammuriye'de 20, Beyt Sava'da 18, Hızza'da 11, Sakba'da 14, Misraba'da 6, Otaya'da 7, Cisrin'de 4, Neşşebiye'de 3, Duma'da 3, Zemelka'da 1 ve Şifoniye'de 1 sivil öldü.

Bugün ise hava ve kara saldırılarında Merc'de 34, Beyt Sava'da 27, Arbin'de 7, Misraba'da 7, El Eşari bölgesinde 2, Zemelka'da 1, Sakba'da 1 sivil can verdi. 


SALDIRILAR SÜRÜYOR


Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor. 

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq dünkü açıklamasında, 69 sivilin aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya, 127 çocuğun hayati tehlikesi olduğunu söylemişti. Haq, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını, aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında olduğunu ifade etmişti. 


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