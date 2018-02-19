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Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Şaban, Türk ordusunun teröristlere karşı yaptığı mücadeleyi işgal olarak niteledi.

19 Şubat 2018, Pazartesi 15:56
Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar
Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Ortadoğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaban, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Şaban, Suriye'nin İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı Şaban, Türkiye'nin Astana sürecini Suriye'deki işgali sürdürmek için kullandığını da öne sürdü.

"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.

Şaban, şöyle devam etti: "Eğer herhangi bir sorun yaşanırsa, NATO öncelikle Türkiye'yi destekleyecektir. BM Güvenlik Konseyi ve BM, bu işgale karşı çıkmalı. Zira bu, teröristlerin Suriye halkına karşı sonuna dek savaşmasına yardımcı oluyor ve Rusya, Suriye ve İran'ın teröre karşı nihai zafer ilan etmesini engelliyor."


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