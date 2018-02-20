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Esad-PYD anlaşması bozuldu

Son dakika haberine göre, terör örgütü PYD'nin, rejimin isteklerini yerine getirmeyince anlaşmanın bozulduğu belirtildi.

Esad-PYD anlaşması bozuldu
Geride bıraktığımız cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan buyana “kesinlikle görüşmeyiz” dediği Esat rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre önemli kamu binalarının da içinde yer aldığı 52 noktayı PYD’den isteyen rejime önce “evet” yanıtını veren terör örgütü, akşam saatlerinde masa başında verdiği sözlerin tersine sadece 12 noktayı verebileceğini ilettiği bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği ve rejimin sert tepki gösterdiği ifade edildi.


VERİLEN SÖZLERDEN VAZGEÇİLDİ


Terör örgütü PYD’nin rejim ile yapılan görüşmeler sonrasında dün sabah saatlerinde Mümbiç’te gerçekleştirdiği toplantı sonrası verilen sözlerden vazgeçtiği belirtiliyor.

Habertürk/Çetiner Çetin


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