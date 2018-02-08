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Esad rejimi Doğu Guta'da sivillere saldırdı: 54 kişi hayatını kaybetti

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivil hayatını kaybetti

08 Şubat 2018, Perşembe 19:33
Esad rejimi Doğu Guta'da sivillere saldırdı: 54 kişi hayatını kaybetti
Esad rejiminin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanlarda

Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17, Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1, Hamuriye'de 7 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.



29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine yaklaştı.


400 BİN SİVİL YAŞIYOR 


Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


SON 41 GÜNDE EN AZ 416 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ


Suriye'de Esad rejiminin ablukada tutarak şiddetli saldırılar düzenlediği Doğu Guta'da katliam sürüyor. 41 günde en az 416 sivil öldürüldü.

Doğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldüDoğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldü

AA


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