Esat Mermi: Şu sıralarda ülkemizde süt sıkıntısı bulunuyor

BÜYÜK MARKETLER ETKİLEDİ

Baba mesleğini devralıp, sürdürüyormuş. Son beş yıldır işlerinin durgun olduğunu ve her geçen yılın, bir öncekini arattığını söylüyor. Büyük marketlerin kendilerini çok etkilediğini belirtiyor. Esat Bey; “Bizim buralarda park sorunu da olduğu için, arabası olanı AVM’ler kendilerine çekiyor” diyor.

ÜRÜNLERE ZAM GELDİ

Esat Mermi; “Şu sıralarda ülkede süt sıkıntısı var. Süt yoksa, yeterli hayvan yoktur ve de et yoktur. Onun için de pahalılık var. Bu ürünlere son bir yılda yüzde 30 zam geldi. Pahalılığın önüne geçilmesi için, hayvancılığın geliştirilmesi gerek. Kira, stopaj ve Bağ Kur ödemelerinde zorlanıyorum. Memur da sıkıntıda, bankalar arasında dolaşıp duruyor. Devletin esnafa rahatlatacak bir plan geliştirmesi gerek” dedi.