Esed rejimi İdlib'i vuruyor: 12 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki hava saldırılarında 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı

09 Şubat 2018, Cuma 17:07
Esed rejimi İdlib'i vuruyor: 12 ölü
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi, Humus'taki Şayrat üssünden İdlib ilinin güney kırsalındaki Has köyünde 3 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucu 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli saldırıların sürdüğünü, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır rejim ve zaman zaman Rusya'nın hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı
Kolombiyalı öğrencilerin mini etek protestosu

Kolombiyalı öğrencilerin mini etek protestosu
Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi

Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi
Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi

Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi
Lastik firması Continental'den Türkiyesiz dünya haritası için özür

Lastik firması Continental'den Türkiyesiz dünya haritası için özür

Son dakika: Libya'da bir camide patlama

Son dakika: Libya'da bir camide patlama
Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden İsrail gazetesine tepki!

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden İsrail gazetesine tepki!
Mısır, Rus dansözü 'çok seksi olduğu için' sınırdışı edecek

Mısır, Rus dansözü 'çok seksi olduğu için' sınırdışı edecek
Japonya'da Armani marka ilkokul üniforması tartışması

Japonya'da Armani marka ilkokul üniforması tartışması
Mısır ordusu geniş çaplı terörle mücadele operasyonu başlattı

Mısır ordusu geniş çaplı terörle mücadele operasyonu başlattı